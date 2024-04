Serie D Follonica Gavorrano Arriva il Real Forte

(Di domenica 28 aprile 2024) Ultima partita casalinga in campionato per il, che domenica alle 15 affronterà ilQuerceta allo stadio Malservisi-Matteini. Sarà importante per i biancorossoblù centrare una vittoria, per avere ancora una possibilità aperta nell’ultimo turno in casa del Ghiviborgo. Il(61 punti), dopo il vincente turno esterno contro il Mobilieri Ponsacco, si presenta infatti alla penultima di campionato con i distacchi invariati rispetto alla giornata precedente, con la Pianese ancora a 3 punti (64) e il Grosseto che insegue a 60. Per gli uomini di Masi sonote finora 17 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, con 43 gol fatti e 25 subiti. La formazione versiliese invece, reduce dal pareggio interno contro il Tau Altopascio, ...

Disfatta per il Follonica Gavorrano sul campo del Poggibonsi (4-1 il finale). La prima vera occasione arriva al 21' ed è per il Follonica Gavorrano : cross di Barlettani per Regoli, che cerca la conclusione trovando la risposta di Pacini. Allo scadere della prima frazione il Poggibonsi passa in ...

Il Follonica Gavorrano torna in campo tra le mura amiche del Malservisi-Matteini nel match in programma oggi alle 15 contro lo Sporting Club Trestina. Per i biancorossoblù ci sarà da riscattare la sconfitta subita a Poggibonsi per 4-1, mentre gli ospiti arrivano dal pareggio interno contro il ...

Due punti nelle ultime tre partite. Aprile non sorride finora al Follonica Gavorrano , adesso staccato di tre punti dalla Pianese. La formazione di Masi ha pareggiato domenica in casa con lo Sporting Trestina. Un pari che ha visto la squadra un po' giù di corda, ma anche – secondo il presidente ...

Tredici anni al lavoro per il Follonica Gavorrano. La doppia vita di Federico Callai (nella foto), che in biancorossoblù mette anima e corpo come preparatore dei portieri e allenatore in seconda lo porta oramai da oltre un decennio a vivere metà giornata tra casa e il campo di allenamento. Per ...

Calcio giovanile. Torneo Avis: solidarietà più forte del maltempo - Il Torneo Avis a follonica sensibilizza sulla donazione di sangue, ma il maltempo interrompe le partite dei Primi Calci 2016. Importanza dell'unione tra le varie Avis e l'azione educativa sui giovani.

