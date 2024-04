Serie D Il ko del Follonica Gavorrano Masi | Meritato di perdere»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) E’ un Marcoabbattuto moralmente quello reduce dal ko sul campo del Poggibonsi. L’allenatore delspiega in poche parole la sconfitta che potrebbe chiudere le porte alla vittoria del campionato dei minerari. "Abbiamodi. Ci siamo afflosciati alle prime difficoltà, non abbiamo reagito e questo ci preoccupa un po’ – ha detto a fine incontro mister–. Questo complica un po’ le cose, servono carattere e personalità per ripartire. Se li abbiamo è il momento di farlo vedere, altrimenti saremo non una squadra forte, ma una squadra normale. Se non ci riusciremo è giusto che vincano altre. Se non facciamo gol non possiamo pensare sempre di non prenderlo mai. Per la voglia di fare abbiamo concesso troppi spazi e dopo l’1-0 abbiamo preso il secondo ...