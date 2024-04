Il Follonica Gavorrano rallenta Pari casalingo contro il Trestina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Finisce con un pareggio la sfida casalinga dello Sporting Club(1-1 il risultato). Primo tempo arrembante del, anche se a chiudere la frazione in vantaggio è la formazione ospite. La prima grande occasione arriva al 4’: Macrì si invola verso la porta, salta il portiere ma si allunga la sfera e non riesce a concludere a rete. La prima occasione delarriva al 19’, con il colpo di testa di Tascini che comunque non impensierisce Filippis. Spingono i biancorossoblù alla ricerca del vantaggio: al 32’ Regolilla un pallone in profondità e salta il portiere, ma non riesce a concludere a rete per il recupero di un difensore ospite. Al 39’ grande parata di Filippis su Tascini. Sugli ...