Serie D Follonica Gavorrano C’è da rialzarsi subito

(Di domenica 14 aprile 2024) Iltorna in campo tra le mura amiche del Malservisi-Matteini nel match in programma oggi alle 15 contro lo Sporting Club Trestina. Per i biancorossoblù ci sarà da riscattare la sconfitta subita a Poggibonsi per 4-1, mentre gli ospiti arrivano dal pareggio interno contro il Cenaia. Obiettivi diversi per le due società: se ilsi trova in seconda posizione a un punto dalla Pianese capolista, per il Trestina c’è la decima posizione in classifica a cinque lunghezze dall’Orvietana Calcio, ovvero la prima delle squadre in ottica play out. L’obiettivo della formazione umbra, dunque, è certamente quello di ottenere una salvezza tranquilla senza passare dagli spareggi. Per i ragazzi di Masi, invece, la voglia di riscattare una prestazione sottotono contro il Poggibonsi. Rimasto ...