Playoff Serie A1 2023 2024 basket | il tabellone e gli accoppiamenti

La 25esima e penultima giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A Gold di Pallamano è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Nonostante la sconfitta nel derby pugliese, per 31-27 contro il Conversano, il Fasano stacca il biglietto per i ...

AC Life Style Erice ferma Jomi Salerno nella penultima giornata di Serie A1, ma mantiene saldamente il comando della graduatoria della regular season. Il team siciliano pareggia 31 pari nel big match del week-end contro la compagine campana, leader della classifica assoluta alla vigilia dei ...

Perdendo a Potenza la Virtus Francavilla Fontana non è comunque retrocessa in serie D. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato di serie C girone C con sette punti di svantaggio nei confronti del Monopoli quartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel ...

Si conclude la 38ª Giornata del Girone C di Serie C e con essa cala anche il sipario sulla regular season. Gli occhi erano puntati sul Catania e sulle combinazioni di risultati che avrebbero portato gli etnei verso scenari diametralmente opposti: salvezza e Playoff (in virtù della Coppa Italia ...

