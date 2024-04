Pallamano - Serie A1 | Salern - Eri -e, Pontinia e Brixen ai Playoffs

Evapora troppo lentamente l’effetto negativo provocato dal ko in cui la Macagi Cingoli è incappata a Siracusa contro il Teamnetwork Albatro. Così la squadra cingolana è di nuovo nella zona a rischio dopo il precedente sollievo per l’emersione dalla zona playout. "Non possiamo essere una squadra ... Continua a leggere>>

La 24esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di P alla mano è andata ufficialmente in archivio, fra risultati attesi, colpi di scena e primi verdetti. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Nel big match di giornata Fasano batte 31-30, di strettissima misura, il ... Continua a leggere>>

Dopo lungo tempo, la Pallamano Prato torna a dover affrontare una Trasferta lontanissima dalla Toscana. Alle 17,30 infatti la squadra sarà a Mascalucia, in provincia di Catania, per la terza giornata della poule promozione. I pratesi sono reduci dal loro primo successo nella seconda fase del ... Continua a leggere>>

La 23esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di Pallamano è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sui campi. Successo pesanti e ampi per la capolista Fasano, 22-30 in casa del Pressano, e per le sue inseguitrici Brixen, 43-33 a ...

Continua a leggere>>