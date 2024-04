Con il Brindisi retrocederanno le perdenti dei playout Monopoli-Virtus Francavilla Fontana e Potenza-Monterosi Tuscia Calcio serie C girone C | ai playoff Taranto ed Audace Cerignola - il Foggia si ferm - Monopoli salvo

(Di sabato 27 aprile 2024) Perdendo alanon è comunque retrocessa inD. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato diC con sette punti di svantaggio nei confronti delquartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel(andata a). Ilal quintultimo posto in classifica disputerà a sua volta ilcon ilpenultimo. È matematicamente retrocesso da settimane ilultimo. Finito il campionato delche non ha centrato l’accesso ai ...

Virtus Francavilla-Catania sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Partita importantissima quella che si disputerà alla Nuovoarredo Arena: i pugliesi sono terzultimi e ... Continua a leggere>>

Ecco le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Virtus Francavilla , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . E’ tutto pronto per un derby pugliese che mette di fronte due squadre che hanno ambizioni e ... Continua a leggere>>

Virtus Francavilla-Juve Stabia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Nuovoarredo Arena i padroni di casa cercano punti per provare a giocare i playout e ... Continua a leggere>>

Potenza-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . I lucani non sono ancora salvi ma hanno il destino nelle proprie mani con un successo, i ... Continua a leggere>>

Perdendo a Potenza la Virtus Francavilla Fontana non è comunque retrocessa in serie D. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato di serie C girone C con sette punti di svantaggio nei confronti del Monopoli quartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel ... Continua a leggere>>

serie C, cala il sipario: i risultati dell’ultima giornata, la classifica finale e tutti i verdetti - Il campionato di serie C girone C è terminato, oggi l'ultima giornata: tutti i risultati, la classifica finale e i verdetti. Ora gli spareggi ...

In serie C Potenza ai play out, Picerno ai play off - Potenza ai play out per non retrocedere, Picerno ai play off per la promozione: per le due lucane del girone C della serie C, è questo l'esito della regular season che si è conclusa con le partite gio ...

serie C, si chiude il Girone C! Catania ai Playoff: risultati e classifica - Si chiude il Girone C di serie C: il Catania vince, si salva e farà i Playoff. Il Monterosi Tuscia agguanta i Playout ...

