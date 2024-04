Con il Brindisi retrocedono la Virtus Francavilla Fontana e la perdente del playout Monopoli-Monterosi Tuscia Calcio serie C girone C | ai playoff Taranto ed Audace Cerignola - il Foggia si ferm - Monopoli salvo

(Di sabato 27 aprile 2024) Perdendo a Potenza lanon è comunque retrocessa inD. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato diC con sette punti di svantaggio nei confronti delquartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel(andata a).il Potenza al quintultimo posto in classifica, nientecon ilche, penultimo con più di otto punti di svantaggio nei confronti dei lucani, retrocede direttamente. È matematicamente retrocesso da settimane ilultimo. Finito il campionato del ...

La Virtus Segafredo Bologna porta a casa con successo il posticipo del lunedì (diventato tale solo dopo la sconfitta di Vitoria) contro Reggio Emilia . Finisce con questo 83-73 la 28a giornata di Serie A 2023-2024, e ora sarà volata tra V nere, Brescia e Milano per il primo posto in regular season ...

Gli Highlights del match Virtus Bologna-Reggiana 83-73 , match valevole per la ventottesima giornata di Serie A di basket . Il miglior realizzatore di serata è Tornik'e Shengelia con 15 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Dodici punti per Belinelli, mentre Zizic e l'ex Polonara chiudono rispettivamente a ...

La Serie A1 di Basket femminile torna in campo nel weekend alle porte per le gare-2 dei quarti di finale dei playoff con tre partite previste domenica 28 aprile ed una nella serata di lunedì 29 aprile. Scattano anche i playout per evitare la retrocessione in A2: andiamo a presentare brevemente le ...

Potenza-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . I lucani non sono ancora salvi ma hanno il destino nelle proprie mani con un successo, i ...

serie C, si chiude il Girone C! Catania ai Playoff: risultati e classifica - Si chiude il Girone C di serie C: il Catania vince, si salva e farà i Playoff. Il Monterosi Tuscia agguanta i Playout ...

Tortona – virtus Bologna, Banchi: "Gara impegnativa e di alto livello" - Bertram Derthona Tortona vs virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, domenica 28 aprile, ore 18.15 PalaEnergica Paolo Ferraris (Casale Monferrato).

DIRETTA/ Potenza virtus Francavilla video streaming tv: lucani ok in passato (27 aprile 2024, serie C) - La trasmissione della diretta Potenza virtus Francavilla sarà visibile sui canali di Sky o sulle piattaforme di streaming NOW TV e Sky GO per seguire la serie C anche lontano da casa. Diversamente, ...

