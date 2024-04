Pallamano | Fasano - Brixen e Black Devils ai playoff della Serie A Gold

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) La 25esima e penultima giornatastagione regolare 2023-2024diè andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Nonostante la sconfitta nel derby pugliese, per 31-27 contro il Conversano, ilstacca il biglietto per i, così come, superato 33-39 dal Bolzano, e gli Alperia, capaci di imporsi 33-31 su Sassari. Le altre gare invece hanno visto la vittoria del Cassano Magnano per 27-35 in casa del Macagi Cingoli, al pari di quella dello Sparer Eppan (32-37) nella tana del Secchia Rubiera, quella interna del Pressano sul Trieste (37-26) e infine il pareggio 28-28 fra Carpi e Teamnetwork Albatro, che ai siciliani è valsa la ...