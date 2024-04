Miracolo all’alberghiero Dal profondo rosso all’utile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Dal bilancio indi quasi 400mila euro,di 3.500 euro, nel giro di una dozzina di mesi o poco più. Il Cfpa di Casargo, il Centro di formazione professionale alberghiero della Provincia di Lecco che era sull’orlo della bancarotta, è salvo. La ricetta? Niente sprechi, risparmi e un pizzico di fortuna. Gli artefici deleconomico sono due: Francesco Maria Silverij, 75 anni, presidente di Apaf, che è l’Agenzia provinciale per le attività formative cui fa capo la scuola della Valsassina per chef, mire, bartender, e dal prossimo settembre anche mastri casari, amministratore comunale di lunghissimo corso con trascorsi anche in Silea, che è la Spa lecchesi dei rifiuti, e in Ferrovie Nord; Augusto Giuseppe Amanti, 77 anni, componente del Cda, ex direttore di banca, oltre che vicepresidente ...