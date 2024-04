Il profondo rosso di Zinga E la sanità finì nel baratro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) I peggiori anni dellalaziale hanno visto accumulare nel decennio scorso i più alti disavanzi tra le Regioni ordinarie (più di un miliardo e mezzo), oltre alla terza più costosa rinuncia alle risorse statali: 2 miliardi e 200 milioni in favore delle altre Regioni per i rimborsi delle prestazioni rese ai pazienti laziali. Questo binomio di bilanci passivi più mobilità passiva è stato talmente letale nel decennio 2013-2022 che ha finito per debilitare un servizio sanitario regionale reduce dalle cure di 12 anni di commissariamento (2008-2020) ma non ancora dal Piano di Rientro. Perché, dopo aver accumulato un miliardo e 539 milioni di disavanzi dal 2013 al 2017, poi era finalmente ricomparso il segno positivo dal 2018 al 2021, con un avanzo complessivo di 199 milioni, fino al colpo di coda negativo dell'ultimo bilancio della Giuntaretti ...