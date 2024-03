Appalti in profondo rosso Oice | gare -72% a inizio 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si conferma il drastico calo della domanda pubblica per opere pubbliche ed in particolare per servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nei primi due mesi dell'anno, secondo i dati dell', il totale del valore dei servizi tecnici messo in gara è stato pari a soli 148,1 milioni, con un calo del 72,3% sullo stesso bimestre 2023. Leper servizi tecnici pubblicate sulla gazzetta europea (sopra la soglia UE di 215.000 euro) nel bimestre sono 109, per un valore di 113,0 milioni, e rispetto al bimestre 2023 calano del 66,3% in numero e del 70,5% nel valore. A febbraiosono stati pubblicati 184 bandi soprasoglia, e nel confronto con febbraio 2023 riportano un calo del -66,2% per il numero e un -57,6% per il valore.