Ferrari - sprofondo rosso in Cina | qualifiche da dimenticare Red Bull domina | Max-pol - poi Perez

(Di sabato 20 aprile 2024) Doppietta Red- tanto per cambiare - nelledel GP dellaa Shanghai. A conquistare la pole position, la centesima per la scuderia angloaustriaca è il solito Max Verstappen. L'olandese, tre volte iridato, centra la quinta partenza al palo consecutiva con il tempo di 1'33"660 precedendo il compagno di squadra, il messicano Sergio(1'33"982) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'34"148). Seguono le due McLaren del britannico Lando Norris (1'34"165) e dell'australiano Oscar Piastri (1'34"273). Sesto e settimo posto per le duedel monegasco Charles Leclerc (1'34"289) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'34"297). Ovvia la delusione in casaper un risultato che fa pensare a un netto passo indietro delle rosse. "È stata una sessione caotica, ...