Sprofondo rosso per Elly Schlein | sondaggio | quanto perde il Pd in due settimane

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, col 28% dei consensi: lo rileva l'ultimocondotto dall'Istituto Piepoli per il Giornale. La forza politica della premier non ha né perso né acquisito punti percentuali rispetto alla rilevazione di 15 giorni fa. A tal proposito, Nicola Piepoli scrive che non è cambiato granché neanche per quel che riguarda gli altri partiti: "Ciò che è capitato in questi 15 giorni non ha mutato le carte in tavola in termini pre-elettorali e gli eventi si sono un po' rattrappiti e banalizzati". Stabili anche gli altri due partiti di centrodestra: la Lega di Matteo Salvini è all'8,5% mentre Forza Italia di Antonio Tajani è all'8%. All'1,5% Noi moderati di Maurizio Lupi, che pure non ha subito variazioni. In calo, invece, il primo partito d'opposizione: il Pd di...