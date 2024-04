Meloni a Pescara | gli otoliti - l’ironia su Salvini e la sfida per le Europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 – Un discorso di 72 minuti per lanciare una candidatura all around alle elezioni2024. Tra gag più o meno veraci, frecciate e rassicurazioni Giorgiaaccende il palco di, durante la Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. “Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo”, nelle scheda, dice la premier. “Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara...perché loro sono colti....Ma io sono fiera di essere una persona del popolo”, aggiunge infiammando la platea che le tributa ovazioni a raffica. “Sarò sempre una di voi”. Parole e linea comunicativa che la segretaria Pd, Elly Schlein commenta secca: “Solita ...