Giorgia Meloni si candida alle Elezioni Europee

Giorgia Meloni ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni europee. Il premier lo ha fatto nell’intervento di chiusura della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara. “Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le ...

La premier Meloni chiude la conferenza programmatica FdI a Pescara e annuncia la sua candidatura per Bruxelles in tutte le circoscrizioni. Schlein: «Un’ora di discorso senza affrontare i problemi degli italiani»

AGI - "Sono pronta, come sempre a fare la mia parte". L'annuncio arriva dopo un'ora e sette minuti di discorso e la voce di Giorgia Meloni sale di tono, con una nota di entusiasmo, quando conferma che "scendo in campo come capolista delle liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni". È ...

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo", le parole di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

"Ci abbiamo messo sei anni ad arrivare al 6% e ce ne abbiamo messi tre per portare quel 6 al 26,5%. Ci siamo concentrati ogni centimetro con fatica, senza regali, è stata ostinazione. Quello che ci siamo guadagnati non è dato acquisito per sempre". Giorgia Meloni dà voce all'orgoglio di Fratelli ...

