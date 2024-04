Meloni sarà capolista alle Europee | Contro la cancel culture

Meloni chiude la kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. Con un intervento atteso per l’annuncio della sua candidatura a capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni Europee. Un discorso, quello della premier, infarcito di retorica, quella della destra contro ...

AGI - "Sono pronta, come sempre a fare la mia parte". L'annuncio arriva dopo un'ora e sette minuti di discorso e la voce di Giorgia Meloni sale di tono, con una nota di entusiasmo, quando conferma che "scendo in campo come capolista delle liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni". È ...

l’annuncio tanto atteso e previsto arriverà alla festa di partito a Pescara. Dopo la candidatura di Antonio Tajani nelle liste di Forza Italia e quello di Elly Schlein nel Pd, anche Giorgia Meloni sarà capolista del suo partito Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Europee di giugno. ...

Lei è pronta alla corsa per le Europee. Lui non Sarà al suo fianco per la foto che vorrebbe simboleggiare l’unità del centrodestra, anche se la campagna elettorale vedrà i partiti tutti contro tutti per vincere la gara delle preferenze. Giorgia Meloni arriva in serata in Abruzzo, il suo collegio ...

La segreteria nazionale del Pd ha approvato a maggioranza l’idea di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo del partito. E’ quanto si apprende da fonti parlamentari del Pd. Il presidente del partito, Stefano Bonaccini , ha sottoposto quindi l’idea alla direzione nella quale, ora, si sta ...

