Juventus-Milan - Furlani | Nuovo allenatore? Voci fastidiose Sul futuro…

Milan furlani: «Pioli Leggo decine di nomi ogni giorno e queste voci danno fastidio. Zlatan Le sue opinioni sono fondamentali» - Le parole di Giorgio furlani, amministratore delegato del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri in trasferta contro la Juve Giorgio Fulani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del ...

Allegri dopo juventus-milan: "Se non la butti dentro non vinci le partite. Vlahovic sostituito Non è una bocciatura" - SERIE A - Il tecnico della Juventus commenta il pareggio a reti bianche contro il Milan allo Stadium: "Dobbiamo sbagliare di meno".

La Juventus su Instagram: “I momenti di Juve-Milan” - La Juventus, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato un reel in bianconero con le migliori immagini del match dello Stadium contro il Milan, terminato per 0-0. Ecco il video: ...

