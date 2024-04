Milan - i tifosi invocano Conte come nuovo allenatore | il parere del club

(Di sabato 27 aprile 2024) Idelvorrebbero Antonio. Soltanto loro, però. La società non sembra essere di questo avviso

Lopetegui al Milan non riscalda i tifosi rossoneri che hanno già manifestato il proprio dissenso sui social. Lanciato un hashtag che gioca sul suo nome #Nopetegui .Continua a leggere Continua a leggere>>

I tifosi del Milan vorrebbero Antonio Conte come Nuovo allenatore . Soltanto loro, però. La società non sembra essere di questo avviso Continua a leggere>>

milan, la petizione dei tifosi: “Non meritiamo un allenatore come Lopetegui” - I tifosi del milan pur di evitare che Lopetegui si sieda sulla panchina del milan hanno dato il via a un petizione online ...

Il milan piazza la prima cessione: siamo alle firme - Prima uscita in casa milan: sembrerebbe tutto fatto per la cessione del giocatore. Dopo le firme non sarà più un calciatore rossonero.

Il milan del futuro: sul web è già virale l’hashtag #Nopetegui - I tifosi non gradiscono assolutamente quella che sembra essere la scelta della società rossonera e si fanno sentire sui canali social ...

