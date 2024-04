Milan - rivolta web contro il nuovo possibile allenatore Lopetegui diventa #nopetegui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024)o, 27 aprile 2024 – Piove sul bagnato in casa. Dopo l’eliminazione in Europa League rimediata nel doppio confronto con la Roma e dopo la “vergogna” della consegna dello scudetto ai rivali dell’Inter proprio nel derby, il clima continua a volgere al brutto tempo anche in vista della futura stagione calcistica 2024-2025. Le – per ora solo annunciate – mosse sul mercato preoccupano non poco i seguaci del Diavolo. La Curva Sudo, cuore pulsante del tifo più caldo, ha espresso la sua posizione con un comunicato durissimo. Ma il popolo rossonero si fa sentire anche sui social network, trovando coesione in una battaglia “preventiva”ilingaggio comedi Julen. Il tecnico basco, nonostante nel pedigree possa vantare una ...