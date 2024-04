Milano - il carcere Beccaria prova a voltare pagina | in arrivo un nuovo comandante

(Di sabato 27 aprile 2024) Cambio della guardia e rinforzi di organico nelminorile “” didopo l'inchiesta per violenze che ha portato all'arresto di 13 agenti. Da venerdì non è più in servizio laManuela Federico. Dal 6 maggio sarà sostituita dall'attuale vicedi Bollate, Daniele Alborghetti.

carcere ai giornalisti, il sottosegretario Mantovano: “Quale sarà il parere del governo Non è ancora il momento di dirlo” - “Parere sul carcere per i giornalisti Non posso espormi per il governo, ma il mio sarà sicuramente contrario”. Risponde così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove alle doman ...

Beccaria, agente che ha lanciato 16enne sul muro: “Capita di mentire sui video” - "Capita che le relazioni di servizio non coincidano con i video". Lo ha detto al gip di milano, Stefania Donadeo, l'agente della polizia penitenziaria del ...

