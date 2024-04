LIVE – MotoGP - GP Spagna | la gara in DIRETTA

Jerez de la Frontera, 27 aprile 2024 - Sarà ancora grande spettacolo a Jerez per il quarto appuntamento del calendario del motomondiale. Dopo la raffica di cadute in Sprint Race, ben 13 con la vittoria di Jorge Martin, la gara della domenica vedrà tanti protagonisti in lizza per la vittoria. Gli ...

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la quarta tappa stagionale oggi, domenica 28 aprile: per il GP di Spagna, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA Live della Sprint Race del GP di Spagna 2024 di MotoGP. Marc Marquez partirà dalla pole, ottenuta al termine delle qualifiche bagnate del mattino. Alle sue spalle un redivivo Marco Bezzecchi ed il leader del Mondiale Jorge Martin. In seconda ...

Le parole di Marc Marquez dopo la gara sprint del Gran Premio di Spagna, che lo ha visto cadere mentre era in testa: “Io ho un piano che sta proseguendo, nonostante le cadute. Sto uscendo dalla spirale negativa degli ultimi anni, anche grazie a qualche cambiamento di setup sulla moto. Ora la ...

“La pista oggi era un problema: non capisco come si possa non fermare una gara del genere con tutti i piloti che cadono. Non c’erano le condizioni per correre secondo me. Non cambiava niente aspettare mezz’ora in più e poi partire con la gara: questa poteva essere un’altra soluzione”. Queste le ...

