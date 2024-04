LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | qualifiche con la pioggi - Bagnaia deve limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 A dieci minuti dallo scadere, scendono nuovamente in pista Pedrosa e Bastianini. 10.28 Di Giannantonio continua a girare e si migliora in 1’48?9, portandosi in quarta piazza a 8 decimi da Marquez nonostante il traffico di Nakagami nel T4. 10.26 ...

