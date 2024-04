LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | pole di Marquez con la pioggi - Bagnaia in seconda fila Alle 15 00 la Sprint

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 FINISCE QUI! Come da pronostico,di Marccon la Ducati Gresini. In queste condizioni di asfalto viscido è il migliore, c’è poco da fare. 11.30è sesto e non si migliorerà. Rischia di precipitare. 11.29è sempre sesto, ma a ben 1.189 da. 11.28 Marcin testa con 271 millesimi su Bezzecchi. Alti i primi due intermedi per, che rischia di uscire dprime due file e compromettere il fine settimana. 11.27 Bezzecchi stampa un tempone: 1’47?044, è al comando con 0.337 su Martin. Solo 6°. 11.26 Caduta per Acosta, stava volando. 11.24 5 minuti al termine.in pista con gomma ...