LIVE – MotoGP - GP Spagna | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Lavola a Jerez per il Gran Premio di, quarto appuntamento della stagione 2024. Il fine settimana, in scena tra il 26 e il 28 di aprile, èdi casa per molti dei piloti in pista, a partire dal leader del mondiale Jorge Martin, pilota della Ducati Prima Pramac. Non manca l’emozione poi per Pedro Acosta, per la prima volta tra le file dellaper il proprio Gran Premio di casa. La programmazione del weekend prevede la ormai tradizionalenella giornata di sabato, qualche ora dopo la sessione di qualifiche, mentre il Gran Premio si disputerà nella giornata di domenica. I semafori della ‘mini’ si spegneranno alle ore 14:55, con i ventidue pronti a sfidarsi sino alla bandiera a scacchi per ottenere il successo in terra iberica. Che ...