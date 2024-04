LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica | finale all-around maschile juniores in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Per gli altri tre azzurri in gara quest’oggi, Erica Simonetti, Giorgia Stangherlin e Kwadjo Anani, sono arrivate tre eliminazioni all’esordio. 19.17 L’Italia ha conquistato la quarta medaglia di questi Europei grazie ad un torneo favoloso di Gennaro ...

18.49 Ippon di Hershko! Attacco bellissimo dell'israeliana, che stravince questa finale. 18.47 Secondo shido per Tolofua a 2? 20? dal termine. 18.46 Shido per passività per Tolofua, che non ha ancora attaccato più per meriti dell'israeliana che per ...

18:52 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:51 L'appuntamento adesso è a domani, giornata in cui gli azzurri proveranno a difendere l'oro ottenuto nella passata edizione, sarà una lunga battaglia! 18:49 ...

18.38 Salgono sul tatami le due turche 18.36 Il secondo bronzo verrà stabilito in un derby turco tra Hilal Ozturk e Kayra Ozdemir. 18.35 bronzo per Lea Fontaine. 18.34 Secondo shido per Fontaine a 17? dal termine. 18.33 Difesa perfetta di Nunes, che si ...

18.14 Salgono sul tatami Ilia Sulamanidze e Matvey Kanikovskiy, che si contenderanno l'oro nei -100 kg. 18.12 Incontro perfetto per Pirelli, che conquista la quarta medaglia di questi Europei per l'Italia. 18.12 SIIIIIIIII! Secondo waza-ari per Gennaro ...

