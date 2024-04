LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | bronzo per Pirelli nei -100 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.14 Salgono sul tatami Ilia Sulamanidze e Matvey Kanikovskiy, che si contenderanno l’oro nei -100 kg. 18.12 Incontro perfetto per, che conquista la quarta medaglia di questiper l’Italia. 18.12 SIIIIIIIII! Secondo waza-ari per Gennaroche conquista ilnei -100 kg. 18.11controlla bene mantenendo le distanze dall’avversario ed anticipando alla prima occasione utile. 18.11 Shido per Kumric. 18.10è avanti a poco più di due minuti dalla fine del tempo regolamentare. 18.10 WAZA-ARI!! Attacco bellissimo dell’azzurro, che per poco non è riuscito a piazzare l’ippon. 18.09 Shido per, che viene accolto da un boato dal pubblico croato. Non deve ...