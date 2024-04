LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli suggella un fantastico torneo con il bronzo nei -100 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19 Per gli altri tre azzurri in gara quest’oggi, Erica Simonetti, Giorgia Stangherlin e Kwadjo Anani, sono arrivate tre eliminazioni all’esordio. 19.17 L’Italia ha conquistato la quarta medaglia di questigrazie ad unfavoloso di Gennaro. L’atleta azzurro ha chiuso al terzo posto nei -100 kg battendo Zlatko Kumric nella finale di questo pomeriggio. 19.15 È il secondo oro per degli atleti russi di questa giornata, il terzo di questi. I russi, in gara come atleti neutrali, non incidono sul medagliere che vede la Georgia in testa con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi 19.13 IPPON!! Presa di cintura di Tasoev, tenta un contrattacco complicatissimo il georgiano che si espone troppo e finisce a terra. Oro per il ...