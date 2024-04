LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | settima posizione per Macchiari alla sbarr - tocca ad Abbadini!

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:07 Yuminsi è qualificato a questa finale con il settimo punteggio (14.333). La lotta per le medaglie sarà aperta, la finalea è sempre aperta ad errori e colpi di scena, potrà succedere di tutto! 18:04 Questa la startlist dell’ultima finale, quellaa: Noe Seifert, Tin Srbic, Joel Plata, Illia Kovtun, Marios Georgiou, Robert Tvorogal, Alexander Myakinin e Yumin. 18:01 Adesso si procederà con la premiazione. 17:59 Mario Macchiati ha chiuso la gara in(13.300) 17:56 Questo il podio definitivo: 1.Illia Kovtun (15.633) 2.Marios Georgiou (14.866) 3.Noe Seifert (14.833) 17:53 James Hall chiude la gara in quinta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di rugby e buona giornata! Vince, dunque, il Galles, che supera le azzurre 22-20 . Match perso all’ultimo dall’Italia, che però devono recriminare per la troppa sofferenza in mischia chiusa ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l’opera e festeggiare davanti al proprio ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Korrel anticipa bene e provoca il secondo shido per l’azero. 17.58 Shido anche per Korrel. Match in perfetto equilibrio a 90? dal termine del tempo regolamentare. 17.57 Shido per l’azero. 17.55 Iniziato l’incontro. 17.54 Salgono sul tatami Korrel e ... Continua a leggere>>

Serie A: Juventus-Milan 0-0 diretta e FOTO - "Il passaggio in finale di coppa Italia ha fatto sì di aver raggiunto in parte un obiettivo, ora abbiamo tre gare di campionato per fare i punti per la Champions": il tecnico della Juventus, Massimili ...

Continua a leggere>>

Juventus-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali, fuori Chiesa - Juventus-Milan è uno degli anticipi della 34a giornata di Serie A: si gioca sabato 27 aprile 2024 all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00 con diretta ...

Continua a leggere>>

Amici 2024, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata - In tutto andranno in onda nove puntate: la prima sabato 23 marzo 2024; l’ultima (la finale) sabato 18 maggio 2024. Anche quest’anno il serale di Amici 24 non sarà in diretta, ma registrato nel corso ...

Continua a leggere>>