LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | bronzo per Pirelli nei -100 k - in corso le finali dei +78 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Salgono sul tatami le due turche 18.36 Il secondoverrà stabilito in un derby turco tra Hilal Ozturk e Kayra Ozdemir. 18.35per Lea Fontaine. 18.34 Secondo shido per Fontaine a 17? dal termine. 18.33 Difesa perfetta di Nunes, che si salva in extremis da un secondo waza-ari. 18.32 Secondo shido per la portoghese, che ora è con le spalle al muro. 18.31 Shido per entrambe le atlete per passività. 18.30 Waza-ari per la francese, che si porta avanti dopo 40?. 18.29 Iniziato l’incontro. 18.27 Salgono sul tatami Lea Fontaine e Rochele Nunes, in gara nella prima finale per il. 18.26 Ora il momento di assegnare le ultime medaglie femminili di questi, quelle dei +78 kg. 18.24 Risuona ora la Marsigliese, inno nazionale ...