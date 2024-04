L’assalto del branco Pestato in piazza a 19 anni Calci e pugni per l’iPhone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il raid cone bottigliate. Apparentemente senza un perché. La vittima colpita anche a terra. Un 19enne col setto nasale fratturato e una decina di aggressori in fuga e ricercati dalla polizia. L’esplosione di violenza è andata in scena all’alba di sabato sul lato diXXV aprile più vicino a corso Garibaldi, a due passi dai locali della movida milanese di corso Como. Stando a quanto risulta dalle testimonianze e da un video che ha iniziato a circolare ieri mattina sui social, tutto è durato circa due minuti. Il 19enne e quattro amici, tre ragazzi poco più grandi di lui e una ragazza di 23, sono stati circondati attorno alle 5, mentre erano in cerca di un taxi per tornare a casa dopo la serata trascorsa insieme in centro. Sono in nove-dieci, descritti come italiani: puntano l’altro gruppo ...