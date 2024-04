Calci - pugni e bottiglie di vetro come arma | accerchiato e pestato violentemente un ragazzo

(Di sabato 27 aprile 2024) Violenza inaudita nelle strade di Milano. Un giovane di 20 anni, che stava passeggiando nel centro del capoluogo lombardo con altri quattro amici, è stato avvicinato da un gruppo di 8-10 ragazzi che ha dato il via a una rissa. In un istante sono volatidiusate...

Un ragazzo di 20 anni ha subito la rottura del setto nasale nel corso di una rapina messa a segno da un gruppo di una decina di persone che l’ha preso a calci e pugni derubandolo del suo IPhone 15. L’episodio è accaduto alle 5 di stamani in piazza XXV Aprile, zona della movida di Milano. Il ... Continua a leggere>>

18enne picchiato nel napoletano per uno “sguardo di troppo” - Un giovane di 18 anni è stato brutalmente picchiato con calci e pugni la scorsa notte a Pomigliano D’Arco, presumibilmente a causa di uno sguardo considerato inopportuno. I carabinieri sono ...

