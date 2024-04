Milano - cinque contro uno in piazza XXV Aprile | calci e pugni su un 19enne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) La polizia è al lavoro per dare un volto ai responsabili di una brutale aggressione avvenuta ai danni di un diciannovenne nella notte tra venerdì e sabato inXXV, all'imbocco di corso Como, il centro della movida milanese. Il video del pestaggio, pubblicato dal gruppo facebook "Welcome to favelas", mostra una rissa con dieci giovanie bottigliate. A terra rimane un milanese di 19 anni che diventa il bersaglio su cui si gli aggressori. Non lo lasciano. Lo trascinano tirandolo per il braccio, mentre prova a proteggersi la testa con le mani. Poi ripartono le botte, ancora più forti. Risultato: rottura del setto nasale e diverse ferite. In attesa di risposte che gli inquirenti proveranno a cercare anche dai filmati delle telecamere di ...