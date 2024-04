Milano - 19enne preso a calci e pugni in pieno centro per un iPhone 15 – Il video

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel cuore della movida milanese un giovane di 19 anni è stato vittima di una brutale aggressione da parte di diversi rapinatori, mentre si trovava con quattro amici in attesa di un taxi in piazza XXV Aprile. L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino di oggi, 27 aprile, e ha lasciato il ragazzo con il setto nasale rotto e lesioni dovute ainflitti dai rapinatori che sono riusciti nell’intento di derubare il giovane del suo15. Secondo quanto riferito dagli amici della vittima agli agenti della questura, gli aggressori avrebbero dapprima circondato l’intero gruppo di amici della vittima per poi concentrarsi solo su di lui. Le immagini della scena sono state diffuse dalla pagine Instagram Welcome to Favelas e appaiono particolarmente violente. La rapina e il pestaggio in piazza XXV aprile a ...

Atletica leggera, Furlani quinto con 7,88 nella tappa di Diamond League in Cina - Il lunghista azzurro è quinto a Suzhou in una gara che non decolla per nessuno: vince lo statunitense Dendy con 8,05. Duplantis attacca il record dell’asta: tre errori a 6,25. Kerr 2,31, Simbine 10.01 ...

Mattia Furlani, debutto senza squilli: con 7,88 metri è quinto in Diamond League - Per l'azzurro a Suzhou era la prima della stagione nel salto in lungo. Duplantis sfiora un altro record del mondo: alla terza prova a 6,25, ma non va

