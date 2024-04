Mia figlia? Solo calci e pugni L' intervista choc - Myrta Merlino di sasso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) «». È sconcertante l'dialla mamma di una 15enne di Rozzano, periferia Sud di Milano, accusata di aver sfregiato un 31enne insieme a delle amiche. No, spiega la donna, suasi è limitata a picchiarlo. E alla fine quello che emerge è un quadro di desolante degrado giovanile e sociale. I fatti: lo scorso 28 dicembre Alessandro Anaclerio viene aggredito in strada da una baby gang al femminile e infine colpito al volto con la lama di una lattina che gli ha provocato una ferita permanente. Il raccontare della vittima è drammatico: il viaggio in autobus, la discesa alla fermata poi gli sputi, gli insulti, le botte e lo sfregio. Tutto senza un vero motivo. Due ragazzine sono ancora in carcere per il rischio di reiterazione ...