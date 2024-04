Israele - Abbas | Operazione Rafah in prossimi giorn - solo Usa possono fermarla

(Adnkronos) – Joe Biden ha affermato che Israele non sta facendo abbastanza per proteggere gli operatori umanitari e ha chiesto una rapida indagine sull’attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza che ha ucciso sette persone che lavoravano per l’organizzazione benefica World Central ...

Continua a leggere>>

Il presidente Usa chiede una rapida indagine sull’attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane al convoglio Wck che ha ucciso 7 persone Joe Biden ha affermato che Israele non sta facendo abbastanza per proteggere gli operatori umanitari e ha chiesto una rapida indagine sull’attacco dei droni ...

Continua a leggere>>

Roma, 3 aprile 2024 - "Un grave errore", l'esercito israeliano ha ammesso che l'attacco al convoglio della ong Wck, in cui sono morti sette operatori umanitari, "non sarebbe dovuto accadere". Dopo il premier Benyamin Nethanyahu, anche il capo di stato Maggiore israeliano, il generale Herzi ...

Continua a leggere>>

Washington, 3 apr. (Adnkronos) – Joe Biden ha affermato che Israele non sta facendo abbastanza per proteggere gli operatori umanitari e ha chiesto una rapida indagine sull?attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza che ha ucciso sette persone che lavoravano per l?organizzazione ...

Continua a leggere>>

Washington, 3 apr. (Adnkronos) - Joe Biden ha affermato che Israele non sta facendo abbastanza per proteggere gli operatori umanitari e ha chiesto una rapida indagine sull'attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza che ha ucciso sette persone che lavoravano per l'organizzazione ...

Continua a leggere>>