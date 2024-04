Gaza | Biden accusa Israele | “Non fa abbastanza per proteggere operatori umanitari”

Nella notte raid israeliani si sono susseguiti senza sosta nella Striscia di Gaza . Decine i palestinesi rimasti uccisi, fra cui 15 persone, per lo più donne e bambini, rifugiate in un centro sportivo ... (affaritaliani)

La sinistra del partito democratico Usa, gli arabi americani e in generale gli americani di fede musulmana non condividono la politica estera dell’amministrazione Biden nei confronti del conflitto ... (it.insideover)

Come ormai è diventata una regola nella campagna elettorale di Joe Biden, ci sono state proteste per Gaza al mega evento elettorale, che ha visto gli ex presidente Bill Clinton e Barack Obama al ... (secoloditalia)