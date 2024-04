Mo | Biden | ‘Israele non fa abbastanza per proteggere operatori umanitari’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Washington, 3 apr. (Adnkronos) – Joeha affermato che Israele non sta facendopergliumanitari e ha chiesto una rapida indagine sull?attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza che ha ucciso sette persone che lavoravano per l?organizzazione benefica World Central Kitchen. “Questo conflitto è stato uno dei peggiori degli ultimi tempi in termini di numero diumanitari uccisi”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, in commenti molto critici nei confronti delle azioni di Israele a Gaza. L’attacco al convoglio della Wck ha ucciso cittadini australiani, britannici e polacchi, nonché palestinesi e un cittadino con doppia cittadinanza statunitense e canadese. Stamattina presto, il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi ha attribuito ...