Mo | Biden | ' Israele non fa abbastanza per proteggere operatori umanitari'

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Washington, 3 apr. (Adnkronos) - Joeha affermato chenon sta facendoperglie ha chiesto una rapida indagine sull'attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza che ha ucciso sette persone che lavoravano per l'organizzazione benefica World Central Kitchen. "Questo conflitto è stato uno dei peggiori degli ultimi tempi in termini di numero diuccisi", ha detto il presidente degli Stati Uniti, in commenti molto critici nei confronti delle azioni dia Gaza. L'attacco al convoglio della Wck ha ucciso cittadini australiani, britannici e polacchi, nonché palestinesi e un cittadino con doppia cittadinanza statunitense e canadese. Stamattina ...

Nella notte raid israeliani si sono susseguiti senza sosta nella Striscia di Gaza . Decine i palestinesi rimasti uccisi, fra cui 15 persone, per lo più donne e bambini, rifugiate in un centro sportivo ... (affaritaliani)

I fatti del 3 Aprile: Israele uccide volontari a Gaza, mozione di sfiducia per Salvini e Santanchè - Diverse associazioni di volontariato si sono ritirate dalla Striscia • Dopo l’attacco di Israele a Damasco i vertici del regime ... Borse in rosso e petrolio a massimi da sei mesi • Joe Biden e Xi ...tp24

Israele e l'attacco a Damasco, la minaccia dell'Iran: «Si pentirà». Ecco dove può colpire (e i nuovi fronti) - Tuonano i vertici iraniani contro Israele, minacciano vendette e assicurano che Netanyahu dovrà pentirsi per il raid degli F-35 sul consolato iraniano a Damasco con 13 morti (bilancio ...ilmattino