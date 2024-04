Guerra Israele Hamas | l’esercito israeliano | “L’attacco contro ong è stato un errore” Biden furioso | “Indignato | Tel Aviv non fa abbastanza per proteggere i civili”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 aprile 2024 - "Un grave", l'esercitoha ammesso che l'attacco al convoglio della ong Wck, in cui sono morti sette operatori umanitari, "non sarebbe dovuto accadere". Dopo il premier Benyamin Nethanyahu, anche il capo diMaggiore, il generale Herzi Halevi, è apparso in video per scusarsi: "Èunche ha fatto seguito a un'errata identificazione di notte, durante una, in condizioni molto complesse". La morte dei sette operatori di Gb, Polonia, Australia, Canada e Stati Uniti, ècondannato a livello internazionale, duro anche il commento del presidente Joe: "Sonoe addolorato per la morte di sette operatori umanitari della World Central ...