Il generale Vannacci dà la colpa al titolo della Stampa - la risposta alle polemiche sulle classi separate per i disabili

Sull’onda delle polemiche scatenate dal generale Roberto Vannacci dopo la sua ultima intervista alla Stampa, i vertici del Partito democratico hanno ideato una campagna sui social che ha tutti gli ingredienti di una gaffe. «Non faremo il suo nome» recita il post apparso su X sul profilo ufficiale ...

Una candidatura che sta dividendo il Carroccio e più passa il tempo, più la decisione di Salvini rischia di corrodere il partito Una decisione che sta spaccando la Lega in due anzi, forse, in più parti. E sembra che non se ne esca così facilmente. La scelta di Matteo Salvini di voler candidare il ...

Per mitigare il malcontento nella Lega - dal Veneto di Zaia al Piemonte - il generale Vannacci correrà solo nell’Italia centrale

Il generale: «Comincerò la campagna elettorale l'8 maggio, un mese prima del voto, come vuole la legge»

(Adnkronos) – "Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l'esercito". Con ...

