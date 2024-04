Vannacci e le frasi sui disabili | A scuola in classi separate Giorgetti | Non è della Lega - non condivido La Cei | Si torna agli anni bui della storia

Il ministro Giancarlo Giorgetti è tranchant, Roberto Vannacci "non è della Lega" risponde a chi gli chiede un commento sulla candidatura del generale alle europee. Giorgetti è a Varese, nella sede della Lega per sostenere la candidatura di Isabella Tovaglieri. "Lei - invece fa notare - è una ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee, sei trevigiani in corsa per un seggio a Bruxelles: ecco chi sono - TREVISO - Ultime battute per rifinire le liste elettorali in vista delle prossime Europee e per calibrare la consistenza della pattuglia di candidati trevigiani. Al momento sicuri di un posto ...

Europee: Della Vedova (Più Europa), deliri fascistoidi vannacci qualificano centrodestra - "I deliri fascistoidi e reazionari di vannacci qualificano non solo la lega, ma anche il centrodestra. Meloni sta nell'Ecr che ha ...

Giorgetti e Valditara disconoscono vannacci. Brutta botta per Salvini (che non va a Pescara) - Le parole "abominevoli" di vannacci sulle classi per i disabili mettono in difficoltà il Capitano. E il Generale è costretto a una goffa retromarcia ...

