Vannacci corregge il tiro | “Snaturate le mie parole su classi separate - ma liberiamo chi sa volare”

"Non entriamo nel merito di scelte altrui, ma la parole del generale Vannacci , in particolare quelle sulla Scuola e i disabili, sono incompatibili, anzi, contrarie ai nostri valori di inclusione, comuni a tutto il Centrodestra. Un uomo delle istituzioni qual è un alto ufficiale dell'Esercito, anche

«Mi rode tanto leggere le dichiarazioni del Vannacci ed immagino come possano sentirsi i militari che, come me, hanno perso abilità in servizio eppure continuano con orgoglio ad indossare una divisa. Se il generale ha bisogno di una lezione su come un militare disabile affronta la vita, posso

Classi per disabili, vannacci imbarazza il centrodestra. Giorgetti, non è della Lega. Il generale, snaturate le mie parole - Il militare ha precisato di non aver mai suggerito l'idea di classi separate per i disabili. Salvo poi cancellare il post sostituendolo con un'altro in cui ha invitato a leggere gli articoli senza fe

vannacci choc, gelo di Giorgetti: "Non è della Lega" - Roberto vannacci "non è della Lega". La dichiarazione del ministro dell'Economia e numero 2 del Carroccio Giancarlo Giorgetti arriva a fine giornata a sigillare la distanza del partito dalle parole

vannacci e le frasi sui disabili, il generale si difende su Facebook: "Titolo snatura le mie parole". Ma anche la Lega lo scarica… - Il generale Roberto vannacci affida a Facebook la sua difesa per il vero e proprio putiferio scatenato dalla sua intervista a La Stampa, in cui parlava di classi con "caratteristiche separate" per stu

