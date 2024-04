Vannacci | Disabili in classi separate Giorgetti | Non condivido - non è della Lega Le critiche della Cei

«Mi rode tanto leggere le dichiarazioni del Vannacci ed immagino come possano sentirsi i militari che, come me, hanno perso abilità in servizio eppure continuano con orgoglio ad indossare una divisa. Se il generale ha bisogno di una lezione su come un militare disabile affronta la vita, posso ...

«Non c'è bisogno di porgere ramoscelli d'ulivo, perché io non ho mai sollevato alcun problema. Se qualcuno si è espresso negativamente nei miei confronti, lo...

"Chiaramente il titolo snatura completamente le mie parole con cui asserisco con vigore che i disabili hanno bisogno di attenzioni peculiari e aiuti supplementari e non che vanno separati. La campagna elettorale e' iniziata!". Così Roberto Vannacci postando su facebook la sua intervista di oggi a ...

Il generale, neo candidato alle elezioni europee con la Lega, si è espresso favorevolmente della divisione degli alunni "in base alle loro capacità". Gli alleati di centrodestra prendono le distanze. Cei: "Le differenze sono una risorsa"

Classi differenziate per disabili, Gemma (Fdi) contro Vannacci: “Discorsi che ignorano la pedagogia moderna”. “Parlare di Classi differenziate per persone con disabilità nel 2024 in Italia, significa non avere alcuna cultura pedagogica né etica”. Così l’eurodeputata Chiara Gemma, che risponde alle ...

