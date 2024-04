I 19 gieffini che non sono andati alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi

Rebecca Staffelli ha cenato al ristorante di Rosy Chin a Milano: speciale incontro per gli ex gieffini Serata di gala al ristorante Yokohama di Rosy Chin. La chef cinese ieri sera ha aperto le porte del suo locale a diversi ex volti del Grande Fratello. Dall’amica Angelica Baraldi fino a Rebecca ... Continua a leggere>>

reunion nelle vacanze Pasquali per alcuni ex concorrenti del Grande Fratello: Paolo Masella e Letizia Petris riabbracciano Angelica A poco più di una settimana dalla fine del Grande Fratello, per alcuni ex gieffini è tempo di coltivare l’amicizia nata nel loft di Cinecittà. E’ il caso dei Paoleti, ...

Continua a leggere>>