Retroscena sulla festa post GF | scoppia la lite tra due ex gieffini FOTO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ieri sera c’è stata laGrande Fratello organizzata dagli ex concorrenti. All’evento hanno partecipato quasi tutti, tranne tre persone, tra cui Beatrice Luzzi. Tra i presenti, però, pare ci siano state alcune tensioni. Stando ad alcune segnalazioni trapelate dai social, infatti, pare che ci siano state delle liti tra alcuni ex coinquilini. Ecco cosa è successo. Scontri e tensioni durante la serataGF: ecco tra chi Durante i festeggiamentiGF pare sia accaduto qualcosa di particolarmente increscioso. Gli ex concorrenti del reality show hanno condiviso mediante i loro account social i momenti più salienti della serata, facendo particolare attenzione ad omettere certe cose. Il clima goliardico, spensierato e divertente trapelato dai video e lepresenti sui social, infatti, non ...