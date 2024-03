Gli 11 ex gieffini che hanno bidonato la festa di produzione del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La 17esima edizione deldopo 197 giorni ha eletto la sua vincitrice, Perla Vatiero, e ieri sera laha organizzato unacon tutti i. Nonostante l’invito fosse stato esteso a tutti ben 11 di lorodeciso di bidonare il party. Alcuni lofatto per questioni anagrafiche, altri per impegni lavorativi, altri ancora perché probabilmente non avevano voglia di rivedere le stesse facce viste per sei mesi e mezzo. A dar pacco allasono stati: Giampiero Mughini (ma nessuno si aspettava altro da lui), Rosanna, Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Assenti anche Simona Tagli, Sara Ricci, Samira Lui, Jill Cooper e Arnold Cardaropoli. Infine, non si sono visti neanche Massimiliano Varrese e ...