Rebecca Staffelli | reunion con gli ex gieffini | la festa scatena il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 aprile 2024)ha cenato al ristorante di Rosy Chin a Milano: speciale incontro per gli exSerata di gala al ristorante Yokohama di Rosy Chin. La chef cinese ieri sera ha aperto le porte del suo locale a diversi ex volti del Grande Fratello. Dall’amica Angelica Baraldi fino a, volto social del programma di Canale Cinque durante l’ultima edizione. La figlia del noto inviato di Striscia la notizia ha postato alcune immagini del momento della cena, ritraendo anche la stessa Angelica, Marco Fortunati e la padrona di casa Rosy, visibilmenteta ed entusiasta. E il ristorante Yokohama, a distanza di settimane dalla fine del Grande Fratello, continua a essere tappa fissa degli ex concorrenti. E’ atteso anche Giuseppe Garibaldi prossimamente, con il bidello ...