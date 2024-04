Paolo Masella e Letizia Petris | scatta le reunion dopo il Grande Fratello | festa con gli ex gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024)nelle vacanze Pasquali per alcuni ex concorrenti delriabbracciano Angelica A poco più di una settimana dalla fine del, per alcuni exè tempo di coltivare l’amicizia nata nel loft di Cinecittà. E’ il caso dei Paoleti,che hanno deciso di trascorrere questi giorni di festività pasquali con Angelica Baraldi e il suo Riccardo, ormai divenuto una star dei social, così come la modella emiliana, che nonostante sia uscita dalnella prima parte del programma sta riscuotendo un...