Frattesi | Tatuaggio per lo scudetto dell’Inter? Qualcosa farò! Vi spiego

(Di domenica 28 aprile 2024)prima di Inter-Torino, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A che anticipa di fatto i festeggiamenti ufficiali per la conquista del ventesimo, in un'intervista su DAZN ha parlato NO BRUTTE FIGURE – Davide Fratesi prima di Inter-Torino ha parlato così su DAZN: «Record a 101 punti? Noi andiamo in campo con l'obiettivo di vincere tutte le partite, sarebbe un peccato fare brutte figure falsando l'andamento del campionato. Dobbiamo affrontare tutte le partite allo stesso modo.? A me non piacciono, però per una cosa così importante ho pensato, sicuramente non verrà bene perché me lo farà un mio amico! (ride, ndr)».